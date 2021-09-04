الملك سلمان يبعث برقية عزاء لجو بايدن

بعث الملك السعودي، سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس الأمريكي جو بايدن لتعزيته في ضحايا إعصار آيدا.

ونقلت صحيفة "الرياض" عن الملك سلمان قوله في برقية العزاء: "علمنا بما تعرضت له عدد من الولايات جراء إعصار آيدا والفيضانات، وما نتج عن ذلك من ضحايا وأضرار بالغة، ونعرب لفخامتكم وللشعب الأمريكي الصديق عن أحر التعازي والمواساة، آملين أن لا تروا أي مكروه".

ووفقا لتصريحات صادرة عن وكالة حماية البيئة الأمريكية، يوم الخميس الماضي، فإن طائرة استطلاع أُرسلت إلى منطقة في لويزيانا التي تضررت بشدة من إعصار "إيدا"، بعد اكتشاف تسرب نفطي في مصفاة.

وقال متحدث باسم وكالة حماية البيئة لـ"رويترز"، إن الطائرة التي أقلعت من تكساس ستجمع بيانات عن مصفاة "فيليبس 66" ومواقع أخرى ذات أولوية.

ووقعت فيضانات في مصفاة ألاينس، حسبما ذكرت "فيليبس 66" سابقًا، مؤكدة أنه تم اكتشاف تقزح غير معروف المصدر في بعض المناطق التي غمرتها الفيضانات في المصفاة.

وقالت الشركة: "في الوقت الحالي، يبدو أن البقعة آمنة ويتم احتواؤها داخل مجمع المصفاة، وتم الإبلاغ عن الحادث للوكالات التنظيمية المناسبة عند اكتشافها".

يشار إلى أن إعصار "إيدا"، كان قد ضرب لويزيانا الأحد الماضي، وهو واحد من أقوى الأعاصير التي ضربت ساحل خليج المكسيك الأمريكي، وقد تحول إلى عاصفة استوائية قبل أن يشق طريقه إلى شمال شرقي الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تسبب في هطول أمطار غزيرة.