جدل واسع في لبنان بسبب غياب العلم اللبناني عن اجتماع زينة عكر والمقداد

أثار غياب العلم اللبناني خلال اجتماع زينة عكر، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع والخارجية بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال، ووزير الخارجية السوري فيصل المقداد، موجة من الانتقادات في الأوساط السياسية والشعبية في لبنان.

وظهرت الوزيرة اللبنانية زينة عكر، خلال اجتماعها بالمسؤولين السوريين وعلى رأسهم وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، وخلفها علم سوريا بدلا من علم بلادها لبنان.

ووجه مسؤولون وناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللوم للوزيرة زينة عكر بسبب عدم اعتراضها وقبولها بهذا الموقف، الذي وصفه المعترضون بأنه "إهانة لبلادهم".

لبنان مش محافظة لسوريا...

لبنان آلاف السنين من الحضارة

لبنان ال٦٠٠٠ شهيد

لبنان لا يُختصر بوفد إنبطاحي، مذلول وبلا كرامة وطنية#لبنان منارة هذا الشرق وسيعود أفضل من ما كان...بس نخلص منكم!

(لدينا هموم أهم بكثير، لكن عدم وجود العلم اللبناني ذل بأبهى حلله) pic.twitter.com/og72MoCJGQ — Elias Hankach (@EliasHankach) September 4, 2021

النائب اللبناني السابق إلياس حنكش، علق قائلا في تغريدة على "تويتر": "لبنان مش محافظة لسوريا… لبنان آلاف السنين من الحضارة لبنان الـ6000 شهيد، لبنان لا يُختصر بوفد انبطاحي، مذلول وبلا كرامة وطنية، لبنان منارة هذا الشرق وسيعود أفضل من ما كان… بس نخلص منكم! (لدينا هموم أهم بكثير، لكن عدم وجود العلم اللبناني ذل بأبهى حلله)".

فيما قال مغرد آخر: "وين العلم اللبناني هيدا أصول بالعلاقات الدبلوماسية! المغزى: عدم الاعتراف بلبنان كدولة!".

وين العلم اللبناني هيدا اصول بالعلاقات الدبلوماسية! المغزى : عدم الاعتراف بلبنان كدولة ! https://t.co/fTV7rhhnKp — RoRy⚖️ (@Bent_L_Achrafie) September 4, 2021

وبدورها، كلارا فاخوري انتقدت الموقف في تغريدة، قائلة: "العلم السوري بدل العلم اللبناني إلى جانب وزيرة الدفاع اللبنانية. خلّيكي بالأحضان".

العلم السوري بدل العلم اللبناني إلى جانب وزيرة الدفاع اللبنانية.

خلّيكي بالأحضان👏 pic.twitter.com/n2033ExN7d — Clara Fakhoury (@Clarafakhouryy) September 4, 2021

وضم الوفد اللبناني إلى سوريا كل من وزير المالية غازي وزني والطاقة ريمون غجر والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، فيما رافق الوزير مقداد، الذي كان في استقبالهم على الجانب السوري، كل من وزير النفط بسام طعمة ووزير المال كنان ياغي والسفير السوري في بيروت علي عبد الكريم.