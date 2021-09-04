مصر تكشف حقيقة بيع زيت طعام للمواطنين بعد إعادة تدويره

ردت الحكومة المصرية، اليوم السبت، على أنباء متداولة بشأن بيع زيت طعام للمواطنين داخل المجمعات الاستهلاكية، بعد إعادة تدويره.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان رسمي أنه لا صحة لتلك الأنباء، وشددت على أنه لا توجد زيوت معاد تدويرها داخل المجمعات الاستهلاكية، ضمن السلع التموينية.

كما أشارت الوزارة إلى خلو محال البقالة التموينية أو فروع "جمعيتي" من أي زيوت معاد تدويرها، وأن كل السلع التموينية سليمة وآمنة للاستهلاك، ومطابقة للمواصفات القياسية.

ولفتت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الشركات المتعاقدة معها، وكذلك الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ملتزمة بالشروط والمواصفت القياسية الخاصة بنسب التكرير واللون والرائحة المعتمدة لإنتاج زيت الطعام.

وتابعت مؤكدة أن كل زيوت الطعام التي تندرج ضمن السلع التموينية تخضع للرقابة والفحص من جانب الجهات المختصة.

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