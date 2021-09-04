حمدوك: أوقفنا طبع الأوراق النقدية منذ فبراير لمكافحة التضخم

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أن الخرطوم أوقفت طباعة النقود منذ فبراير/ شباط الماضي، متوقعا أن يسهم ذلك في خفض التضخم بنهاية العام الجاري.

وقال رئيس مجلس الوزراء في مقابلة مع قناة "الشرق"، مساء أمس الجمعة، إن "أسباب التضخم، سياسات التمويل بالعجز، وطباعة النقود".

وأشار حمدوك إلى ايقاف الحكومة طباعة النقود منذ توحيد سعر الصرف في فبراير الماضي، وأضاف أن هذه الخطوة ستساهم في انخفاض التضخم بشكل كبير بنهاية العام.

وأعلن حمدوك أن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية سترى النور قريبا منها إنشاء البورصات كبورصة الذهب وبورصة الصمغ العربي والتي ستسهم في القضاء على التهريب.

وقال إن السودان يركز على البنى التحتية وإنشاء مشروعات لخلق مناخ جاذب للاستثمار والمستثمرين، بجانب استغلال موارد البلاد الزراعية والمعدنية، مؤكدا أن الباب مفتوح لجميع الشركات للاستثمار بالسودان في كافة المجالات، مشيرا إلى الميزات التفضيلية من خلال الثروات المختلفة التي تتميز بها البلاد بجانب خلق المناخ الجاذب للمستثمرين.

وتوقع دخول عدد من الاستثمارات الخارجية للبلاد، موضحا أن البنك الدولي سيقدم للسودان 3 مليارات دولار، كما أن هناك وعودا بحوالي ملياري دولار، بجانب اتفاق مع السعودية لإنشاء صندوق للاستثمار يبدأ بـ 3 مليارات دولار وصولا إلى 10 مليار.

وذكر أن الدولة تعتزم الاستفادة من تلك الاستثمارات في تأهيل البنى التحتية والاتجاه إلى التصنيع الزراعي للصادر بدلا من تصدير الخام، بجانب تدريب الشباب وتأهيلهم كأيدي عاملة.

وقدم رئيس الوزراء مرافعة مفصلة حول حزمة الإصلاحات الاقتصادية، التي أجرتها الحكومة الانتقالية والتي من نتائجها أن البلاد تتهيأ لاستقبال الاستثمارات العالمية.

وتابع "أصبح السودان جزءا من الاقتصاد العالمي وتمكن من الولوج للمؤسسات المالية والاقتصادية العالمية وحصل على اعفاءات ودعم كبير".

وفي أوائل العام الجاري قالت الحكومة إنها تعمل على خفض التضخم في حدود 95%، لكن معدل التغير السنوي للسلع والخدمات ظل في ازدياد مستمر. وسجل معدل التضخم في يوليو/ تموز الماضي رقماً قياسياً بـ 422%.