وزير الداخلية السعودي: استقرار العراق سينعكس إيجابيا على المملكة

أكد وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، أن استقرار العراق سينعكس إيجابيا على المملكة، معبرا عن دعم الرياض للتعاون في جميع المجالات مع بغداد من أجل تحقيق الاستقرار.

بغداد - سبوتنيك. جاء هذا خلال لقاء ابن نايف مع رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم السبت، في بغداد.

وقال الوزير السعودي: إن "استقرار العراق سينعكس إيجابيا على المملكة"، معبرا عن دعم المملكة السعودية، للعراق، بتوجيه من الملك سلمان بن عبد العزيز، والتعاون في جميع المجالات من أجل تحقيق الاستقرار، بحسب بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي.

وتطرق اللقاء إلى دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب وضبط الحدود بين البلدين، وإدامة التنسيق في المجالات كافة.

من جانبه، أكد الحلبوسي أهمية الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين، ودعم العراق من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.

وقبل أيام، أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أن السعودية مستمرة في التنسيق مع العراق والدول الشريكة ضد خطط التطرف والإرهاب.

وقال الوزير: "نحرص على ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وهو ما يتطلب استقرار العراق وربطه بعمقه العربي وجواره الإسلامي"، مشددا على دعم الرياض لجهود بغداد مع التحالف الدولي للتصدي لتنظيم "داعش".

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