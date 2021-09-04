الأمن العراقي يوقف 17 مواطنا سوريا لدخولهم البلاد بطريقة غير قانونية

أوقفت أجهزة الأمن العراقية 17 مواطنا سوريا في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد، لدخولهم العراق بصورة غير قانونية.

جاء ذلك وفق ما أفاد به المتحدث الرسمي باسم القائد العام، اللواء يحيى رسول، في بيان نشره على حسابه بموقع "تويتر"، اليوم السبت.

وقال رسول: "تمكنت مفارز اللواء الثالث التابع إلى فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية مع قسم استخبارات الفرقة التابع لوكالة الاستخبارات الاتحادية وبالتعاون مع جهاز الأمن الوطني من إلقاء القبض على (17) شخص من الجنسية السورية لدخولهم الأراضي العراقية بصورة غير قانونية".

وأوضح أنه تم نصب كمين مفاجئ شمال قضاء طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين، وتم تسليم السوريين الـ 17 إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وذلك بعد نصب سيطرة مفاجئة شمال قضاء طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين.

حيث تم تسليمهم إلى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم. — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) September 4, 2021

ويطلق العراق بشكل مستمر عمليات نوعية للقوات بمختلف صنوفها، لتأمين المناطق الحدودية مع سوريا والأردن والسعودية، بهدف القضاء على الخلايا النائمة للإرهاب ومنع أي تسلل بطرق غير شرعية.