الجيش اليمني يعلن مقتل قيادات ميدانية من "أنصار الله" في مأرب

صرح الجيش اليمني، أنه صد هجوما مزدوجا لـ "أنصار الله" في محافظة مأرب وسط البلاد وقتل عددا من القيادات الميدانية في الجماعة.

جاء ذلك وفق ما أفاد به المركز الإعلامي للقوات المسلحة في بيان على صفحته الرسمية بموقع تويتر اليوم السبت.

وقال المركز إن قوات من الجيش مدعومين بعناصر من المقاومة كسروا هجوما لـ "أنصار الله" في جبهتي المشجح وصرواح بمأرب.

وأضاف أن الهجوم أسفر عن مقتل غالبية العناصر المهاجمة، "بينهم قيادات ميدانية، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار".

في سياق متصل، أفاد المركز الإعلامي بأن مدفعية الجيش شنت قصفا مكثفا في مواقع متفرقة غرب مأرب دمرت خلاله أطقم ومعدات قتالية تابعة لـ "أنصار الله".

وقال إن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف تعزيزات وتجمعات للجماعة في مواقع متفرقة بجبهة صرواح.

وأكد المركز أن تلك الغارات كبدت "أنصار الله" عشرات القتلى والجرحى، إضافة إلى خسائر فادحة في العتاد.

مدفعية الجيش تشن قصفاً مكثّفاً وتدمر أطقم ومعدات قتالية تابعة للمليشيات الحوثية في مواقع متفرقة غرب مارب. — المركز الإعلامي للقوات المسلحة #اليمن (@Yem_army_media) September 4, 2021

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من "أنصار الله" بشأن ما أورده المركز الإعلامي للقوات المسلحة.

ومنذ مطلع فبراير/ شباط الماضي، تدور معارك بين الجيش اليمني وأنصار الله في محافظة مأرب، إثر إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة الغنية بالنفط مدينة مأرب، التي تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية، وتمثل السيطرة عليها أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن.

ويشهد اليمن للعام السابع توالياً معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.

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