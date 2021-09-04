البحرين تسمح بجرعة ثالثة منشطة من لقاح "سبوتنيك V"

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، اليوم السبت، أن الفريق الوطني الطبي لمواجهة فيروس كورونا أعلن إتاحة الجرعة المنشطة للأشخاص الذين حصلوا على الجرعة الثانية من لقاح "سبوتنيك V".

وأوضح الفريق أن هذه الجرعة تخص الفئة العمرية التي تبلغ 18 عاما فما فوق.

ووافقت السلطات البحرينية من قبل على جرعات منشطة ثالثة من لقاح "فايزر-بيونتك"، لكن هذه هي المرة الأولى التي تقر فيها جرعة منشطة من اللقاح الروسي.

وتراجعت حالات الإصابة بكورونا في البحرين، حيث تبلغ حاليا 3 في المئة من ذروتها.

وفي المتوسط، تسجل البلاد 95 إصابة جديدة يوميا، بحسب تقرير لوكالة "رويترز" عن فيروس كورونا.

ومنذ بدء الوباء، بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البحرين 272709، بينما بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 1388 حالة.

وقدمت الحكومة البحرينية نحو 2.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن، وهو ما يكفي تقريبا لتطعيم 76% من سكان البلاد البالغ عددهم زهاء 1.7 مليون نسمة وفقا للبنك الدولي، بافتراض أن كل مواطن يحتاج إلى جرعتين.