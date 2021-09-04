السودان: السيطرة على الأوضاع عقب تجاوز نهر الدندر منسوب الفيضان

جاء في تقرير لجنة الفيضان التابعة لوزارة الري السودانية، أن "منسوب نهر النيل عند العاصمة الخرطوم، سجل 17.23 متر، أقل من أعلى منسوب مسجل تاريخيا (17.66) بنحو 44 سم"، مشيرة إلى أن محطة شندي سجلت منسوب 18.05 متر، أقل من أعلى منسوب مسجل تاريخيا (18.44 متر) بنحو 39 سم.

وكشفت اللجنة، أن إيراد النيل الأزرق عند محطة الديم بالحدود السودانية الإثيوبية بلغ 560 مليون متر مكعب، ليتراجع عن معدل الفيضان (609 أمتار)، فيما سجل إيراد نهر عطبرة 238 مليون متر مكعب، بينما حافظ إيراد النيل الأبيض على استقراره عند 130 مليون متر مكعب.

من جهته، وجه وكيل وزارة الري السودانية، ضو البيت عبد الرحمن منصور، نداءا للمواطنين أعلن خلاله أن نهر الدندر بلغ منسوب الفيضان حيث سجل في السادسة من مساء الجمعة منسوب 13.50 متر، داعيا جميع المواطنين والجهات المختصة عمل كل الإجراءات اللازمة حفاظا على الأرواح والممتلكات.

وتؤكد التقارير الميدانية الواردة من السودان أن فيضان النيل غير المسبوق والذي ضرب البلاد هذا العام بدأ في الانحسار، ورغم الزيادة الكبيرة في منسوب النيل إلا أن خسائر هذا العام تقل كثيرا عن العام الماضي، نظرًا للإجراءات والتدابير الاستباقية التي تم اتخاذها.