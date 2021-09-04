الجيش اليمني يعلن قتل قيادات من "أنصار الله" في مأرب

أعلن الجيش اليمني قتل قيادات من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، خلال هجوم لها في مأرب، وذلك في الحرب الممتدة بين الطرفين منذ سنوات بصورة تسببت في أزمة إنسانية.

وقال الجيش اليمني إن مقتل قيادات "أنصار الله"، حدث أثناء التصدي لهجوم كانوا يشاركون فيه على جبهتي المشجح وصرواح في مأرب، بحسب ما ذكرت شبكة "العربية نت"، اليوم السبت.

الجيش اليمني: مقتل قيادات حوثية بصد هجوم للميليشيات على جبهتي المشجح وصرواح بمأرب #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) September 4, 2021

ولفتت الشبكة إلى أن الجيش اليمني أكد وقوع قتلى وجرحى من "أنصار الله"، خلال غارات جوية نفذها التحالف العربي على جبهة صرواح في مأرب.

وتشهد اليمن حربا ممتدة منذ سنوات بين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا من جهة، وجماعة "أنصار الله" من جهة أخرى.

يذكر أن "أنصار الله" سيطرت على العاصمة اليمنية صنعاء منذ سنوات، بينما تسعى قوات الحكومة اليمنية لاستعادة السيطرة عليها.

وتسببت تلك الحرب في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، وهو ما فاقم أوضاع اليمنيين في الصحة والتعليم.