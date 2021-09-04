هنية يهنئ وزير الخارجية الإيراني بتولي مهام منصبه

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، أجراه هنية، اليوم السبت، بوزير الخارجية الإيراني، بحسب وكالة أنباء فارس.

وأعرب هنية خلال الاتصال عن "إشادته وشكره لمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعمة للشعب الفلسطيني والمقاومة".

من جانبه، أشاد وزير الخارجية الإيراني "بجهاد وصمود الفلسطينيين نساء ورجالا في مواجهة الصهاينة المحتلين، ولا سيما المقاومة الشجاعة لفصائل المقاومة في معركة "سيف القدس"، في إشارة للمعركة العسكرية التي دارت بين إسرائيل والفصائل المسلحة بقطاع غزة بين 10 إلى 21 مايو/آيار الماضي، والتي تسميها إسرائيل عملية "حارس الأسوار".

واعتبر أمير عبد اللهيان أن "خيار المقاومة هو السبيل الوحيد لتحرير فلسطين وإنهاء احتلال أرضها".

وجدد دعم بلاده لـ"إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أراضيها التاريخية وعاصمتها القدس".

وقال إن الجمهورية الإسلامية "تدعم المبادرة السياسية لإجراء استفتاء وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصير السكان الأصليين لفلسطين".

والشهر الماضي منح البرلمان الإيراني الثقة للحكومة الجديدة التي قدمها الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي.

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