تراجع عدد الأشخاص الذين يتلقون اللقاحات المضادة لفيروس كورونا يوميا في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، تراجع عدد الأشخاص الذين يتلقون اللقاحات المضادة لفيروس كورونا يوميا في البلاد.

وقال الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأمراض السارية، عادل البلبيسي في تصريح لقناة "المملكة": "هناك تدن واضح في أعداد متلقي المطاعيم يوميا في الأردن"، مبينا أن الوزارة لديها الإمكانية لإعطاء اللقاح لـ 100 ألف شخص يوميا.

كما أعلن البلبيسي أن الوزارة تدرس إعطاء جرعة ثالثة من اللقاحات الواقية من فيروس كورونا لفئات جديدة، قائلا "إنه سيتم عرض الاقتراح قريبا على لجنة الأوبئة، لإقراره"، مشيرا إلى أن "مطالب من الأشخاص الذين مرّ على تلقيهم اللقاح أكثر من 8 شهور بجرعة معززة".

ولفت النظر إلى أن الجرعة المعززة قد تكون من نوع الجرعتين السابقتين، مشيرا إلى أن معظم المصابين، الذين يدخلون إلى المستشفيات هم من الفئات التي لم تتلق اللقاح.

ندرس التوسع بإعطاء جرعة ثالثة معززة لفئات أخرى في الشهر المقبل ولكنها لن تكون إجبارية | الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأمراض السارية، عادل البلبيسي#كورونا_الأردن #هنا_المملكة pic.twitter.com/gtAABLvjVo — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) September 4, 2021

ويتوقع البدء بإعطاء الجرعة المعززة في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، موضحا أنها لن تكون إجبارية.

وأعطيت خلال 24 ساعة 20499 جرعة من اللقاح الواقي توزعت على 8952 جرعة أولى، و11547 جرعة ثانية.

ووصلت حصيلة الجرعات المعطاة في الأردن منذ مطلع 2021 إلى 6478391 جرعة، منها 3497679 جرعة أولى، و2980712 جرعة ثانية.