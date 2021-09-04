وزير الداخلية السعودي يصل قطر في زيارة رسمية... صور

وصل وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود، مساء اليوم السبت، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، بأن رئيس الوزاء القطري، وزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني كان في استقبال الوزير السعودي لدى وصوله مطار الدوحة الدولي.

جانب من الصور لوزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة أثناء وصوله إلى الدوحة، في زيارة رسمية للبلاد، واستقباله لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، من قبل معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ،وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية . #قنا pic.twitter.com/5lhYkkOXl5 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) September 4, 2021

ووصل بن سعود إلى الدوحة قادما من العاصمة العراقية بغداد حيث بحث مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي "التعاون الأمني بين البلدين في مكافحة الإرهاب"، بحسب بيان لمكتب الكاظمي.

يشار إلى أن العلاقات بين السعودية وقطر شهدت تحسنا ملحوظا خلال الأشهر القليلة الماضية بعد التوقيع على "بيان العُلا" في القمة الخليجية التي أُقيمت في السعودية مطلع العام الجاري، والتي أنهت أكبر أزمة سياسية في تاريخ مجلس التعاون لدول الخليج العربي، استمرت منذ صيف 2017، عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر.