تسجيل
19:24 GMT04 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت قضيتنا قضية دم... ستكون لنا تحركات موجعة

    أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت: "قضيتنا قضية دم... ستكون لنا تحركات موجعة"

    © Sputnik . ABDUL KADER ALBAY
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/04/1050039423_0:168:3072:1896_1200x675_80_0_0_7c37263696460efcffcb259b5766d108.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202109041050039803-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D9%81%D8%A3-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B9%D8%A9/

    نفذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت بعد ظهر اليوم السبت، 4 أيلول/ سبتمبر، وقفة رمزية أمام مدخل رقم 3 لمرفأ بيروت، مطالبين "برفع الحصانات والوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة"، رافعين صور ضحايا الانفجار.

    وألقت ماريان فاضوليان، كلمة باسم أهالي ضحايا انفجار المرفأ وجّهت فيها رسالة إلى "المسؤولين الذين كان من واجبهم حماية لبنان وشعبه، باسم جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت".

    وقالت إنه "لا بد من الكف عن الاستهتار بأرواحنا على جميع الأصعدة، وأولها قضيتنا التي تحاولون تهميشها لمحاولة جعلنا ننساها...".

    أعمدة الكهرباء
    © REUTERS / Go Nakamura
    سوريا ترحب بطلب لبنان نقل الغاز المصري والكهرباء من الأردن عبر أراضيها
    وتابعت  "أما بالنسبة إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فهو كذبة كبيرة وتغييب لضحايانا وتهميش لقضيتنا، لأن ما حصل في 4 آب جريمة موصوفة وليست خطأ أو إهمالا وظيفيا".
    وأضافت "لن نقول إنهم لم يعتذروا منا أو يقوموا بواجب تعزيتنا، بل أصبحنا نبحث عن إنقاذ أولئك الجرحى الذين لا يزالون يتعالجون في المستشفيات بين الحياة والموت، ولا من يسأل عنهم، من وزارة صحة إلى ضمان، أمثال لارا التي أصيبت في فراشها، وهي في غيبوبة منذ سنة وشهر ولا من يهتم، أما حال المعوقين جراء الانفجار فهو مأساوي، وعدم تحمل وزارة الشؤون الاجتماعية دورها الأساسي".

    أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت قضيتنا قضية دم... ستكون لنا تحركات موجعة
    © Sputnik . ABDUL KADER ALBAY
    أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت " قضيتنا قضية دم... ستكون لنا تحركات موجعة"

    وختمت "أطلب من الشعب اللبناني نصرتنا والتضامن معنا، على غرار ما كان في الذكرى السنوية كي يصل صوتنا الى العالم، كون لمسؤولينا آذان لا تسمع".

    أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت قضيتنا قضية دم... ستكون لنا تحركات موجعة
    © Sputnik . ABDUL KADER ALBAY
    أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت " قضيتنا قضية دم... ستكون لنا تحركات موجعة"

    المتحدث باسم لجنة أهالي ضحايا انفجار بيروت إبراهيم حطيط

    وألقى إبراهيم حطيط كلمة باسم المعتصمين أكد فيها "رفض عوائل الشهداء أي تعرض لهم جسديا ومعنويا من قبل القوى الأمنية".

    أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت قضيتنا قضية دم... ستكون لنا تحركات موجعة
    © Sputnik . ABDUL KADER ALBAY
    أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت " قضيتنا قضية دم... ستكون لنا تحركات موجعة"

    وعقب على "الاعتداء" الذي وقع في 12 آب/ أغسطس المنصرم، في محيط مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث قام عدد من المدنيين وعناصر من شرطة مجلس النواب بضرب عدد من الأهالي والمصورين بالقول أن "الأهالي ليسوا ضد أحد بشكل شخصي ولا مشكلة لهم مع أحد، بل إن مشكلتهم الوحيدة هي مع كل من يستدعيه القضاء للتحقيق معه في قضية مقتل أبنائهم".

    أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت قضيتنا قضية دم... ستكون لنا تحركات موجعة
    © Sputnik . ABDUL KADER ALBAY
    أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت " قضيتنا قضية دم... ستكون لنا تحركات موجعة"

    وأعلن أن "أهالي الضحايا سيستمرون في تصعيدهم وستكون لهم خطوات وتحركات مفاجئة وموجعة".

    أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت قضيتنا قضية دم... ستكون لنا تحركات موجعة
    ABDUL KADER ALBAY
    أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت " قضيتنا قضية دم... ستكون لنا تحركات موجعة"
    وختم "قضيتنا قضية دم ووجع وحق، ونحن لا نريد أكثر من ذلك، وأنتم من اضطرنا للنزول الى الشارع عندما قتلتم أبناءنا وفلذات أكبادنا"، مؤكدا "ليس لنا أجندة سياسية ونرفض تنفيذ هكذا أجندة".

    انظر أيضا:

    سوريا ترحب بطلب لبنان نقل الغاز المصري والكهرباء من الأردن عبر أراضيها
    جدل واسع في لبنان بسبب غياب العلم اللبناني عن اجتماع زينة عكر والمقداد
    المركز الثقافي الألماني في لبنان يندم على منح محمد رمضان الدكتوراه الفخرية... فيديو
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الأشقاء الذين وصلوا من أفغانستان مع عائلاتهم في خيامهم المؤقتة بالقرب من محطة للسكك الحديدية في شامان، باكستان 1 سبتمبر 2021
    النزوح الأفغاني العظيم
    الهوية الأوروبية في خطر
    الهوية الأوروبية في خطر
    أفغانستان - كنز من المعادن
    أفغانستان كنز من المعادن
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك