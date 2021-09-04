التحالف يعلن إحباط هجوم باليستي باتجاه منطقة سعودية غنية بالنفط

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن التحالف أنه تم "اعتراض وإحباط هجوم باليستي عدائي باتجاه المنطقة الشرقية".
#عاجل #التحالف: اعتراض وإحباط هجوم بالستي عدائي باتجاه المنطقة #الشرقية.#واس_عام
— واس العام (@SPAregions) September 4, 2021
كما نقلت الوكالة الرسمية عن التحالف أنه تم "اعتراض وتدمير صاروخ بالستي باتجاه نجران" جنوبي المملكة العربية السعودية.
#عاجل #التحالف: اعتراض وتدمير صاروخ بالستي باتجاه #نجران.#واس_عام
— واس العام (@SPAregions) September 4, 2021
وكان التحالف العربي قد أعلن في 30 أغسطس/آب الماضي، اعتراض صاروخ باليستي، تم إطلاقه باتجاه جازان السعودية.
وتقود السعودية، منذ مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.
في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.
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