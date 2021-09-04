وفاة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان

توفي، اليوم السبت، رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، عبد الأمير قبلان عن عمر يناهز 85 عاما، بعد صراع مع المرض.

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشيخ قبلان غاب عن الأضواء في السنوات الأخيرة بسبب حالته الصحية، لكن وضعه الصحي وعدم قدرته على مزاولة نشاطه العادي، لم يستدعيا إفساح المجال أمام شخصية أخرى لتحل في المركز الذي بقي مرتبطاً باسمه.

ونعى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى قبلان قائلا: "لقد خسر لبنان برحيل الإمام قبلان رجلا من رجاله الكبار العاملين لنهضة الوطن وحفظ شعبه وتحرير أرضه".

من جانبه، نعى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب قبلان في بيان قائلا: "خسر لبنان أحد أبرز رموز الحوار والاعتدال والتعايش والوحدة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة العلامة الشيخ عبد الأمير قبلان".

اتقدم باحر التعازي من الرئيس نبيه بري والاخوة في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى ومن ابنه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان وعموم اهل الفقيد ومحبيه ورفاق دربه . رحم الله الشيخ عبد الامير واسكنه فسيح الجنه . انا لله وانا اليه راجعون ٢/٢ — Saad Hariri (@saadhariri) September 4, 2021

​كما نعى رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري قبلان في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، معتبرا أنه برحيله تنطوي صفحة من صفحات القيادات الروحية الوطنية.

والشيخ قبلان من مواليد بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان، وأُسند إليه منصب المفتي الجعفري الممتاز عام 1974، وفي عام 2017 تم تعيين الشيخ قبلان رئيسا للمجلس الإسلامي الشيعي بالانتخاب.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار لبنان على سبوتنيك.