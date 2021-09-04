وزير الصحة السوداني يعلن إصابته بكورونا

أعلن وزير الصحة السوداني عمر النجيب مساء اليوم السبت، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد مخالطته أحد المصابين في العمل.

وقال النجيب في منشور بحسابه على موقع فيسبوك إنه خالط نهاية الأسبوع الماضي أحد المصابين خلال العمل.

وأضاف: "أجرينا الفحوصات فور معرفتنا (بإصابة الزميل بكورونا) و قد كانت سالبة للجميع".

إلا أن النجيب أكد أن بعض الأعراض "الموحية بالإصابة بـ فيروس كورونا" بدأت في الظهور عليه بداية الأسبوع الجاري.

وتابع: "أعدت الفحص و كانت النتيجة موجبة هذه المرة اتبعت التعليمات الصحية الصادرة من الزملاء مسئولي مراكز العزل".

وأوضح وزير الصحة السوداني أنه يتماثل الآن للشفاء، مشيرا إلى أنه سبق وتلقى التطعيم المضاد للفيروس.

وختم النجيب بقوله: "أنا الآن بصحة جيدة و أتابع مع الزملاء سير العمل في الوزارة من مكان الحجر (المنزل) و خاصة ترتيبات حملات التطعيم القومية. أهيب بالجميع للإسراع بتلقي لقاحات الكوفيد حفاظاً على صحتهم و صحة ذويهم".

وكانت آخر حصيلة معلنة للإصابات ووفيات كورونا في السودان، الأربعاء الماضي، حيث قالت وزارة الصحة وقتها إنها سجلت في اليوم السابق 14 إصابة وحالتي وفاة، ما يرفع إجمالي الإصابات في السودان منذ بدء الجائحة إلى 37 ألفا و715، من بينهم 2837 حالة وفاة.