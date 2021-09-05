الأردن يدرس تقديم جرعة ثالثة من لقاح كورونا لفئات جديدة

أعلن أمين عام وزارة الصحة الأردنية، عادل البلبيسي، أن الوزارة تبحث اقتراحا بتقديم جرعة ثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى فئات جديدة.

ونقل موقع قناة "المملكة" عن المسؤول الأردني أنه سيتم عرض هذا الاقتراح قريبا على لجنة الأوبئة من أجل إقراره.

وتوقع البلبيسي أن يتم البدء في منح الجرعة المعززة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مبينا أنها ستكون اختيارية.

يأتي هذا في الوقت الذي تبدأ فيه وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، منح جرعة معززة من اللقاح للأشخاص المصابين بنقص المناعة جراء عدة أمراض.

وذكرت في بيان أنه يتعين على الأشخاص الذين يريدون تلقي هذه الجرعة الواقية من فيروس كورونا إحضار ما يثبت وجود أمراض.

ووفقا للبيان؛ فإن هذه الفئات تشمل مرضى السرطان الذين يحصلون على العلاج، ومرضى زراعة الأعضاء، ومرضى زراعة خلايا الجذعية خلال العامين الماضيين، ومرضى نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) المتقدمة أو غير المعالجة.

كما تشمل المرضى الذين يتناولون علاج الكورتيزون بكميات كبيرة أو أدوية تثبط المناعة، ومرضى غسيل الكلى، وأمراض المناعة الذاتية مثل: التهاب المفاصل الرئوي، والحمى الذئابية، والتصلب اللويحي، الصدفية.