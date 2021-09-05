نائب عراقي: تزايد الهجمات الإرهابية بكركوك مؤشر خطير على عودة داعش

اعتبر نائب عراقي أن تزايد الهجمات الإرهابية في كركوك شمالي البلاد، مؤشر خطير على عودة نشاط تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" (المحظور في روسيا).

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن عضو مجلس النواب، أرشد الصالحي، اليوم الاحد، أن تزايد الهجمات الإرهابية جنوبي كركوك يستدعي مراجعة التدابير الأمنية.

ولفت الصالحي إلى حادث مقتل 8 من أفراد الشرطة الاتحادية قرب ناحية الرشاد جنوبي كركوك جراء هجوم مسلح لداعش، أمس السبت.

وبعث النائب بتعازيه للشعب العراقي وأهالي القتلى في هذا الحادث، مؤكدا على أن تزايد الهجمات الإرهابية خلال الفترة الأخيرة بكركوك مؤشر خطير على عودة نشاط خلايا الإرهاب.

وشدد على أهمية مراجعة الخطط الأمنية والاستخبارية التي تم وضعها للقضاء على بقايا التنظيم وتكثيف الفعاليات الأمنية لملاحقة عناصره.

وكانت القوات العراقية قد تمكنت، الأربعاء الماضي، من اعتقال الناقل الرئيسي للأسلحة والأعتدة إلى تنظيم "داعش" في كركوك وصلاح الدين.

يشار إلى أن العراق كان قد أعلن النصر على تنظيم "داعش" الإرهابي، في أواخر 2017، ومنذ هذا التاريخ والتنظيم يشن هجمات متفرقة بين الحين والآخر في أنحاء كثيرة من البلاد.

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