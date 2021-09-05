قتلى وجرحى من الشرطة العراقية في اشتباكات مع "داعش" بكركوك

لقي عدد من أفراد الشرطة العراقية مصرعهم وأصيب آخرون، اليوم الأحد، عقب اشتباكات مع عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) بمحافظة كركوك شمالي البلاد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان أن قوات الشرطة الاتحادية اشتبكت مع عناصر عصابات التنظيم في ناحية الرشاد بمحافظة كركوك.

وأوضح البيان أن الاشتباكات أدت إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر الشرطة، بحسب وكالة الأنباء العراقي (واع).

يأتي الحادث في الوقت الذي اعتبر فيه نائب عراقي أن تزايد الهجمات الإرهابية في كركوك مؤشر خطير على عودة نشاط "داعش".

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن عضو مجلس النواب، أرشد الصالحي، اليوم الاحد، أن تزايد الهجمات الإرهابية جنوبي كركوك يستدعي مراجعة التدابير الأمنية.

ولفت الصالحي إلى حادث مقتل 8 من أفراد الشرطة الاتحادية قرب ناحية الرشاد جنوبي كركوك جراء هجوم مسلح لداعش، أمس السبت.

وشدد على أهمية مراجعة الخطط الأمنية والاستخبارية التي تم وضعها للقضاء على بقايا التنظيم وتكثيف الفعاليات الأمنية لملاحقة عناصره.

وكانت القوات العراقية قد تمكنت، الأربعاء الماضي، من اعتقال الناقل الرئيسي للأسلحة والأعتدة إلى تنظيم "داعش" في كركوك وصلاح الدين.

يشار إلى أن العراق كان قد أعلن النصر على تنظيم "داعش" الإرهابي، في أواخر 2017، ومنذ هذا التاريخ والتنظيم يشن هجمات متفرقة بين الحين والآخر في أنحاء كثيرة من البلاد.

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