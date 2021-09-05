السيسي يناشد المصريين الالتزام بالإجراءات الاحترازية مع بداية الموجة الرابعة من كورونا... فيديو

ناشد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مواطنيه الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وذلك تزامنا مع بداية الموجة الرابعة في البلاد.

وقال في كلمته باحتفالية "أبواب الخير" في العاصمة الإدارية الجديدة إنه "باعتباره مسؤولا عن شعب مصر لا يملك سوى الله تعالى وكفى به".

وأردف أن "فيروس كورونا هو جزء من مخلوقات الله، وهو يكفينا شرها، ويكفي مصر وكل العالم أذاها وتأثيرها".

كما لفت الرئيس المصري في كلمته باحتفالية "أبواب الخير" إلى عدم تحقيق صندوق "تحيا مصر" حلم جمع تبرعات بقيمة 100 مليار جنيه، وطلب من رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، البحث عن طرق أخرى لتحقيق ذلك الحلم.

🔴 #عاجل | الرئيس #السيسي: الـ 100 مليار اللي كنا بنحلم بيهم مجوش لغاية دلوقتي وبقول لـ #رئيس_الوزراء شوفوا طريقة#TeNTV pic.twitter.com/0eugXfMAdr — TeN TV (@TeNTVEG) September 5, 2021

وفيما أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أن صندوق "تحيا مصر" ساهم في مشروعات الإسكان ومساعدة الغارمين والغارمات ومبادرة أطفال بلا مأوى والمبادرات الصحية المختلفة، إلا أنه أكد: "كلما كانت قدرتنا المالية كبيرة سنستطيع فعل المزيد من الخير"، بحسب قوله.

وطمأن الرئيس المصري في كلمته باحتفالية "أبواب الخير" أن صندوق "تحيا مصر" يقع تحت مسؤوليته المباشرة، وأن "الجنيه لا يتم إنفاقه دون حساب".

​وكان رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن في احتفالية "أبواب الخير"، اليوم الأحد، أن صندوق "تحيا مصر" حقق 3 أرقام قياسية جديدة في موسوعة "غينيس" العالمية.

وأشار في كلمة ألقاها في احتفالية "أبواب الخير"، في العاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن موسوعة "غينيس" تتأهب لاستقبال 3 أرقام قياسية جديدة، وهي "أكبر حملة تبرع بالأجهزة الطبية على مستوى العالم"، بما في ذلك أجهزة الغسيل الكلوي وحاضنات الأطفال والتنفس الصناعي، و"أكبر حملة للتبرع بالأجهزة المنزلية" بواقع 4500 جهاز، وأخيرا "أكبر تبرع بالمواد الغذائية" بإجمالي مليون كرتونة موجهة إلى مساعدة الأسر في ربوع مصر.

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