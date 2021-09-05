عمليات عسكرية استباقية داخل العاصمة العراقية بغداد

كشفت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، عن تنفيذ عمليات استباقية أسفرت عن إلقاء القبض على مطلوبين، وضبط عتاد وأسلحة ومواد مخدرة في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد.

© Photo / Iraqi Security Cell القوات العراقية تضبط وسائل تفجير ومئات العبوات لـ"داعش" غربي البلاد... صور ، صباح اليوم الأحد، عن خلية الإعلام الأمني، أنه ضمن الخطط الاستباقية المطروحة من قبل قيادة عمليات بغداد، التي تهدف إلى تأمين العاصمة، وبإشراف الفريق الركن قائد عمليات بغداد، نفذت قوة مشتركة من اللواء 55 فرقة المشاة السابعة عشر، عملية بحث وتفتيش في منطقة الرضوانية (المقالع) والمناطق المحيطة بها جنوبي بغداد.

ويعزى الهدف من تلك العملية إلى ملاحقة عصابات تنظيم "داعش" وتجفيف منابع الإرهاب، وتفويت الفرصة على من تسوّل له نفسه تعكير صفو الأمن في العاصمة، بغداد.

وكانت القوات الأمنية في "قاطعي الكرخ والرصافة قد قامت بتنفيذ واجبات البحث والتفتيش وملاحقة عصابات الإرهاب والجريمة، وتمكنت من إلقاء القبض على 12 متهما، بحسب مواد قانونية مختلفة، فضلا عن ضبط كمية من المواد المخدرة وأدوات تعاطي، وحجز عدد من العجلات التي لا تحمل أوراقا ثبوتية.

وأفاد بيان خلية الإعلام الأمني العراقي أنه تم إحالة الملقى القبض عليهم إلى الجهات المختصة لينالوا عقوبتهم.

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