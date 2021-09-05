قناة عبرية: مئات الجنود الإسرائيليين يعلنون التمرد على قيادة الجيش

كشفت قناة عبرية النقاب، اليوم الأحد، عن إعلان المئات من جنود الجيش الإسرائيلي حالة التمرد على قيادة الجيش.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية كان، ظهر اليوم الأحد، بأن المئات من الجنود الإسرائيليين أعلنوا حالة التمرد على قيادة الجيش، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف المطالبة بتغيير أوامر إطلاق النار في مواجهة الفلسطينيين في قطاع غزة.

בעקבות מותו של סמ"ר בראל שמואלי - מאות לוחמים קוראים ברשתות: "שחררו לנו את הידיים". המחאה מציפה טענות לפיהן הכוח ביקש אישור לפתוח באש ונענה בסירוב מצד המפקדים. לפי התחקיר המבצעי, שעדיין מתנהל, הטענה לא נכונה@roysharon11 #חדשותהערב pic.twitter.com/sLV7kQEAUX — כאן חדשות (@kann_news) August 30, 2021

وذكرت القناة العبرية أن حالة تمرد الجنود الإسرائيليين عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد اندلعت في أعقاب مقتل أحد قناصة وحدة المستعربين الإسرائيلية، قبل أسبوعين على الحدود مع قطاع غزة، بنيران شاب فلسطيني، خلال المواجهات الفلسطينية الإسرائيلية على الجدار الحدودي بين إسرائيل وغزة قبل أسبوعين، وذلك وسط استمرار الاستعداد الإسرائيلي للتصعيد مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

ووظف الجنود الإسرائيليون المتمردون على قيادة الجيش الإسرائيلي مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن تمردهم، خاصة موقعي "إنستغرام" و"تيك توك"، حيث اتخذت حملة التمرد العسكري شعار حمل صورة جندي كتب على صدره العاري "أطلقوا أيديهم"، في إشارة إلى تغيير أوامر إطلاق النار، بزعم أن قيادة الجيش الإسرائيلي تمنعهم من الدفاع عن أنفسهم.

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