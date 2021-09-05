رئيس الـ"فيفا" يثني على دور قطر في مساعدة النازحين الأفغان

وقال إنفانتينو، خلال زيارته أحد الأماكن المخصصة لاستضافة المدنيين الأفغان في قطر، أمس السبت: "نحن في الفيفا نحاول أن نساعد قدر المستطاع، ونريد أن نساعد الشعب الأفغاني، النساء والرجال على حد سواء"، وفقا لموقع "الخليج أونلاين".

وأضاف: "لا نستطيع أن نقوم بذلك من دون مساعدة قطر ومساعدة حكومات أخرى، تساهم في هذا الوضع لكي توفر بعض الأمل، لا سيما لأطفال أفغانستان. هذه مسؤوليتنا وهذا واجبنا".

وتابع إنفانتينو: "هذا المجمّع الموجودون فيه بُني أيضاً لكأس العالم لكرة القدم والتي ستُنظَّم في قطر، العام القادم، وهذا المجمع تم تحويله إلى مسكن للأفغان لفترة مؤقتة انتقالية، وهذا شيء يُشعرنا بالبهجة".

وقال رئيس الفيفا إن مؤسسة قطر "تلعب دوراً أساسياً وتقوم بعمل مذهل مع الأطفال"، مضيفاً: "التفكير في شيء كان مجهزاً لكأس العالم يُستغل الآن لمساعدة الفتيات والشباب والرجال والنساء من أفغانستان، يُشعرنا بالفخر".

▶️ WATCH: Qatar has transformed a facility initially built for the @FIFAWorldCup in order to temporarily house Afghan evacuees.



Watch as FIFA's President Gianni Infantino tours one of the temporary housing units@roadto2022en | @roadto2022news | #Afghanistan pic.twitter.com/Hjvv3xIMoK — Doha News (@dohanews) September 5, 2021

ووصف إنفانتينو الأمر بأنه "رسالة إيجابية"، وأضاف: "هنا في قطر نستشعر أن كرة القدم أمر مهم، وكرة القدم وكأس العالم تلعبان دوراً مهماً وهذا يُظهر أن هذه البلاد بلاد مضيافة".

وختم بالقول: "هناك جهود إنسانية يجب أن تمضي على قدم وساق، وهناك جهود إنسانية من قِبل قطر ومن قِبل دول أخرى تُظهر أن التحضيرات التي قمنا بها يمكننا أن نطبقها الآن، وهذا أهم بكثير من كرة القدم".

وكشفت حركة طالبان، الخميس الماضي، أنه من المقرر إعادة افتتاح مطار كابول خلال اليومين المقبلين، بعدما قدمت قطر وتركيا مساعدات مالية، فيما أعلنت الخطوط الجوية الأفغانية أن الرحلة الداخلية الأولى ستنطلق اليوم من مطار كابول.