وزير خارجية إيطاليا يزور قطر لبحث تطورات الأوضاع في أفغانستان

يقوم وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو، بزيارة قطر لبحث آخر تطورات الأوضاع في أفغانستان، وإجراء مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية القطرية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن محمد بن عبد الرحمن التقى دي مايو، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين.

Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs @MBA_AlThani_ Meets Italian Minister of Foreign Affairs and International Cooperationhttps://t.co/tvoB1QgC4V#MOFAQatar pic.twitter.com/lvgerdhzMf — MOFA - Qatar (@MofaQatar_EN) September 5, 2021

وتابعت: "جرى خلال الاجتماع مناقشة تطورات الأوضاع الإنسانية في أفغانستان، إضافة إلى آخر التطورات الميدانية أمنيا وسياسيا".

كما بحث الجانبان سبل التنسيق المشترك في جهود محاربة الإرهاب.

وأثنى وزير الخارجية الإيطالي على الدور القطري في عملية إجلاء رعايا إيطاليا من أفغانستان.

وقدمت قطر دعما كبيرا لعمليات إجلاء الرعايا من أفغانستان سواء للولايات المتحدة الأمريكية أو لحلفائها الذين شاركوا في الحرب الأفغانية.

وانتهت الحرب الأفغانية، التي بدأتها الولايات المتحدة الأمريكية قبل نحو 20 عاما، بعودة حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا)، التي أشعلت أمريكا الحرب من أجل الإطاحة بها.