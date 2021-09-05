السيسي يكشف عن خبر سار للمقبلين على الزواج..."خناقة المهر والعفش"

كشف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، عن خبر سار للمقبلين على الزواج، قائلا: "عايزين نخلي الناس متتخانقش على المهر والعفش وتكون الشقة إيجار بفرشها".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تفقده عددا من مبادرات الحماية الاجتماعية في إطار احتفالية "أبواب الخير"، إن حكومة بلاده تدرس إنشاء وحدات سكنية بالإيجار جاهزة بالأثاث، مشيرا إلى أن يكون هناك أكثر من نموذج للأثاث لاختلاف الأذواق.

وقال، مخاطبا رئيس جمعية "الأورمان": "عايزين نعمل 100 ألف شقة كده.. أنتم معانا ولا إيه. عايزين نعمل إسكان جاهز والناس تدفع إيجار هنخلي الأسر لا تتخانق على الفرش ولا حاجة، وهنكون شغلنا أهلنا في دمياط".

يشار إلى أن بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، كان قد صرح بأن احتفالية "أبواب الخير" يتم تنظيمها من خلال صندوق "تحيا مصر" ووزارة التضامن الاجتماعي، وتاتي بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الخيري.

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