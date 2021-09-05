وصول طائرتي مساعدات مصرية إلى السودان لدعم متضرري السيول

حطت طائراتان مصريتان محملتان بكميات من مواد الإيواء والأجهزة الطبية والأدوية في مطار الخرطوم الدولي، اليوم الأحد، لدعم متضرري السيول.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، بأن الطائرتين وصلتا إلى الخرطوم في إطار جسر جوي يتكون من 9 طائرات ويمتد حتى يوم الخميس المقبل.

من جانبه، قال وزير التنمية الاجتماعية السوداني أحمد آدم بخيت إن "الطائرتين تمثلان مقدمة الجسر الجوي المصريّ للشعب السودانيّ لدعم المتأثرين بالسيول والفيضانات".

ولفت إلى أن السودان سبق واستقبل مساعدات مصرية خلال جائحة كورونا والفيضانات التي شهدها العام الماضي.

وأشاد الوزير بـ "الوقفات التاريخية للشعب والقيادة المصرية مع أشقائهم في السودان"، معربا عن سعداته باستقبال مقدمة الجسر الجوي.

وأشار إلى أن الدعم المصري "سيكون عضداً وسنداً للسودان في مواجهة الكوارث التي خلفتها السيول، وأيضا في مناطق النزاعات، والاحتياجات".

بدوره، أوضح السفير المصري لدى السودان حسام عيسى، أن الطائرتين تحملان "أدوية ووسائل خاصة بالإغاثة بالنسبة للذين تأثروا بالسيول".

ولفت عيسى إلى أن "تلك الشحنة والشحنات المقبلة تضم أغطية وخيام وأجهزة طبية وأدوية، وكلها من المستلزمات الخاصة بالعون الإنساني".

ومنذ بداية موسم الأمطار الخريفية في السودان قتل 35 شخصا، بحسب إحصاءات رسمية سودانية، فيما قدرت الأمم المتحدة في بيان لها الخميس الماضي، أن نحو 90 ألف شخص قد تضرروا جراء السيول، إضافة إلى تضرر أكثر من 17 ألف منزل بشكل كلي وجزئي.

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