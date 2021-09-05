وزير التعليم المصري: الدراسة لن تتوقف بسبب الموجة الرابعة من فيروس كورونا

قال وزير التربية والتعليم في مصر، طارق شوقي، إن العام الدراسي الجديد يبدأ في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل للمدارس الحكومية.

وتابع طارق شوقي في تصريحات لصحيفة الوطن المحلية، أن وزارة التعليم تعمل على وضع أكثر من سيناريو لجعل العام الدراسي ناجحا، حيث تشهد مصر الموجة الرابعة من فيروس كورونا.

ووفرت الوزارة غرفتي عزل في كل مدرسة، من أجل حالات الاشتباه بكورونا، وتقوم الوزارة في مصر بتعقيم المدارس كافة.

وأكد الوزير أن العام الدراسي لن يتوقف بسبب موجة فيروس كورونا الرابعة، وأن "الوزارة لديها سيناريوهات للتعامل مع الوضع".

وحسب "سبوتنيك"، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الاحد، تسجيل 331 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و10 وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 289684 من ضمنهم 241415 حالة تم شفاؤها، و16776 حالة وفاة".

شهدت مصر، خلال الأيام الماضية، ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا، وذلك بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية.

وتأتي تلك الزيادة الملحوظة في أعداد المصابين، بالتزامن مع اقتراب موجة رابعة من فيروس كورونا ومتحورها " دلتا بلس" الشديد الخطورة، والمتوقع ظهورها في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، بحسب تصريحات سابقة، لوزير الصحة، هالة زايد.

وبدأت مصر، في يونيو/حزيران الماضي، في إنتاج لقاح "سينوفاك" الصيني المضاد لفيروس كورونا؛ ومن المقرر بدء تقديمه في مراكز التطعيم، خلال الأيام المقبلة.

وتسعى مصر إلى إنتاج 40 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك"، خلال العام الحالي.