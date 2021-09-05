الصحة السعودية تضيف جرعة لقاح كورونا ثالثة لفئات معينة... فيديو

كشف محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن إضافة جرعة ثالثة من لقاح كورونا لفئات معينة.

ونقلت قناة "الإخبارية"، مساء اليوم الأحد، عن العبد العالي، أن الفئات الأكثر احتياجا للجرعة الثالثة من لقاح كورونا، هي الأشد حاجة صحيا في المملكة، والتي لديها اضطرابات في المناعة أو خضعوا لعمليات زراعة.

فيديو | متحدث #الصحة: إضافة إعطاء الجرعة الثالثة للفئات الأشد حاجة صحياً في المملكة التي لديها اضطرابات في المناعة أو خضعوا لعمليات زراعة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/mwGVaRClfL — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 5, 2021

وأكد العبد العالي أن بعض الدراسات العلمية أثبتت أهمية استكمال التحصين من فيروس كورونا بجرعتين من اللقاح، بهدف الحماية من مضاعفات فيروس كورونا، موضحا أن إجمالي عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا وصلت إلى 38 مليون جرعة، فيما استكمل التحصين بجرعتين 15 مليون شخص.

ويشار إلى أن وزارة الصحة السعودية قد أكدت أن متحورات فيروس كورونا سريعة الانتشار، منادية بوجوب أخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها، مع استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية.

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