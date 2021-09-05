السودان يعلن ضبط شحنة أسلحة مهربة من إثيوبيا

أعلنت السلطات السودانية، اليوم الأحد، "ضبط شحنة أسلحة في مطار الخرطوم الدولي عبر طائرة قادمة من أديس ابابا، مساء أمس السبت".

وقال عضو لجنة إزالة التمكين في السودان، إن "الشحنة المضبوطة تشمل 72 صندوقا، تحتوي على بنادق آلية مزودة بمناظير ليلية"، مشيرا إلى أن ثمة جزءا من الشحنة تسرب من المطار إلى جهة غير معروفة، وذلك حسب " صحيفة السوداني " السودانية.

وأضاف أنه، وفقا للمعلومات، فإن مصدر الشحنة هو روسيا حيث وصلت إلى أثيوبيا منذ مايو/ آيار 2019 إبان الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش"، مرجحا أن يكون الأمن الشعبي هو المستفيد من هذه الشحنة.

وختم مؤكدا أن السلطات الأمنية تتحفظ الآن على الضبطية وشرعت في إجراء التحريات اللازمة على أن يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل عقب اكتمال التحقيقات".

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