السيسي يهنئ هرتسوغ بتوليه رئاسة إسرائيل وبرأس السنة العبرية

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه السيسي بهرتسوغ، مساء اليوم الأحد، على ما أفاد المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية على الفيسبوك.

وتولى هرتسوغ مهام منصبه في 7 يوليو/تموز الماضي، خلفا لرؤوفين ريفلين. ويحتفل اليهود في إسرائيل والعالم برأس السنة العبرية غدا الاثنين الموافق 6 سبتمبر/أيلول.

من جانبه، عبّر الرئيس الإسرائيلي عن امتنانه لتهنئة الرئيس المصري، و"تقديره لدور مصر الفاعل في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بقيادته"، بحسب المصدر ذاته.

وبحث الاتصال بين هرتسوغ والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عددا من الموضوعات التي تخص العلاقات الثنائية بين الدولتين "فضلاً عن القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك في ضوء المخاطر المحيطة بالمنطقة، بالإضافة إلى جهود إعادة إحياء مباحثات السلام".

وتوقفت المفاوضات بين إسرائيل والجانب الفلسطيني عام 2014، على خلفية رفض إسرائيل وقف الاستيطان والإقرار بخيار حل الدولتين.