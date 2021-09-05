الأردن يعيد رجل أعمال إسرائيلي معتقل إلى تل أبيب بكفالة مليون شيكل

أطلقت السلطات الأردنية، سراح رجل أعمال إسرائيلي بعد 3 أسابيع من اعتقاله، إثر تدهور صحته بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الأحد، بأن يحيئيل حايبي الإسرائيلي البالغ من العمر 65 عاما الذي تم سجنه في الأردن ونقل إلى مستشفى محلي في حالة حرجة بعد إصابته بكورونا، أطلق سراحه ووصل إلى إسرائيل.

واعتقل حايبي، وهو إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية، قبل نحو ثلاثة أسابيع في الأردن، بحسب قوله بعد أن خدعه رجل أعمال محلي.

بعد بضعة أيام، أصيب بـ فيروس كورونا وأدخل المستشفى بسبب الالتهاب الرئوي، نظرا لأنه يعيش برئة واحدة تعمل بشكل جزئي، وهناك كان يخضع للتنفس الصناعي.

وطالبت عائلة حايبي بإعادته إلى إسرائيل، وبعد طلب توجهت به وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى المملكة، وافق قاض أردني على إطلاق سراحه بكفالة قدرها مليون شيكل (نحو 312 ألف دولار).

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