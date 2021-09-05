العراق: التقارب بين السعودية وإيران جزءا رئيسيا من الحل لتحقيق الأمن والاستقرار

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الأحد، أن بلاده "تنتهج حالياً سياسة التحول من مرحلة القتال إلى مرحلة الحوار".

وقال حسين, في تصريحات مع " قناة التغيير " العراقية، إن "العراق يلعب دوراً حقيقياً في تقريب وجهات النظر بين السعودية وإيران، وينتهج حالياً سياسة التحول من مرحلة القتال إلى مرحلة الحوار، ليلعب دوره الحقيقي في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الإقليميين.

وأكد أن الحكومة العراقية ترى ذلك جزءاً رئيسياً من الحل لتحقيق الأمن والاستقرار بالعراق وبالمنطقة عموماً، موضحا أن "العراق يعمل على ترطيب العلاقات المتوترة من خلال فتح قنوات للحوار البناء, لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء في منطقة الشرق الأوسط".

وكانت السلطات الإيرانية، أكدت أمس السبت، أن "السعودية جادة في محادثاتها مع إيران"، مشيدة بالمواقف التي تبنتها الرياض في اتصالاتها مع طهران.

وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني، علي رضا عنايتي، في مقابلة مع "صحيفة اعتماد"، إن "إطلاق المحادثات مع السعودية كان قرارا مبدئيا من القيادة الإيرانية"، مرجحا أن المملكة اتبعت نهجا جديدا إزاء قضايا المنطقة.

وأشار إلى أن "الطرفين حتى اليوم أجريا ثلاث جولات من الحوار في العاصمة العراقية بغداد، وأن انعقاد الجولة الرابعة مرتبط بالتوقيت المناسب لكلا الجانبين"، قائلا إن "السعودية جادة في محادثاتها مع إيران، ولم تكن لدى الجانبين شروط مسبقة لبدء التفاوض".

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