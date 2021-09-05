عاهل البحرين: العلاقات مع تركيا وصلت إلى مستوى متقدم

قال عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأحد، إن علاقات بلاده مع تركيا وصلت إلى مستوى متقدم، مشيرا إلى أن التعاون مع أنقرة يشهد تطورا ونموا.

جاء ذلك خلال استقباله في قصر الصخير بالعاصمة المنامة سفيرة تركيا لدى البحرين ايسن تشاكيل، على ما نقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية.

واستعرض الملك خلال اللقاء "مسار العلاقات الطيبة الوثيقة بين البلدين الشقيقين، منوها بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه هذه العلاقات وما يشهده التعاون المشترك من نمو وتطور على جميع المستويات".

وأعرب عاهل البحرين "عن تقديره لما تبذله السفيرة من جهود طيبة لتوثيق وتطوير العلاقات البحرينية التركية والدفع بها إلى آفاق أرحب".

وشهدت الآونة الأخيرة تحسنا ملحوظا في العلاقات بين تركيا وكل من البحرين والسعودية والإمارات، وذلك بعد سنوات خيمت خلالها التوترات.