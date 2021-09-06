شرطة أبوظبي تفعل خدمة مروروية لضمان أمان الطلاب في الحافلات المدرسية

فعّلت شرطة العاصمة الإماراتية أبوظبي خدمة مرورية لضمان عبور الطلبة بسلامة وأمان في حافلاتهم من وإلى مدارسهم.

وأعلنت القيادة العامة لشرطة العاصمة "تفعيل الرصد الآلي لمخالفة سائقي المركبات غير الملتزمين بالوقوف التام في حالة فتح إشارة "قف" الجانبية الخاصة بالحافلات المدرسية في كلا الاتجاهين بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار"، بحسب ما أوردته صحيفة البيان المحلية.

وقامت الشرطة بالتعاون مع مركز النقل المتكامل ومؤسسة الإمارات بتركيب أجهزة رادارات على الحافلات المدرسية لضمان عبور الطلبة بسلامة، خلال عودتهم للمدارس، مطالبة سائقي الحافلات المدرسية بعدم التوقف في الشوارع الرئيسية ومواقف النقل العام.

وضمن تعليماتها، أوضحت شرطة أبوظبي أن على سائقي المركبات الوقوف في حالة فتح إشارة "قف" الجانبية بالحافلات.

وتلزم التعليمات جميع المركبات السائرة في اتجاه سير المركبة في الطرق المفردة بالاتجاهين بالتوقف بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار.

وفي حال عدم التوقف أثناء مشاهدة المركبة لإشارة "قف" الخاصة بحافلات طلبة المدارس ستطبق غرامة 1000 درهم (نحو 272 دولارا).

كما سيتم تغريم سائقي الحافلات المدرسية بـ 500 درهم (136 دولارا) في حالة عدم التزامهم بفتح إشارة "قف" في حالة صعود ونزول الطلاب من الحافلة.