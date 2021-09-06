لبناني دخل موسوعة "غينيس" يوضح كيف ألهمته "معاناة البلاد والعباد"

حصل اللبناني، جيوفاني باسيل، على شهادة رسمية من منظمة "غينيس" للأرقام القياسية، تفيد برسمه أكبر علم لبناني، والذي بلغه طوله 20 مترا وعرضه 10 أمتار، مستخدما في ذلك الطباشير.

ورسم باسيل علمه القياسي في وسط العاصمة اللبنانية مستعينا بأربعة آلاف طبشورة، ليصبح بذلك أول رسام لبناني يدخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

وبحسب الوكالة فإن الرسام استلهم فكرته من "رحم المعاناة" التي تمر بها البلاد والمواطنين في لبنان، حيث قال: "أحببت أن أقدم بارقة أمل في هذه الظروف وخصوصا بعد انفجار بيروت".

وأوضح الفنان اللبناني، أنها كانت تجربته الأولى بالطباشير، وكانت صعبة بقدر ما كانت ممتعة، مشيرا إلى أن بعض الناس كان مشجعا له والبعض الآخر تساءل عن أهمية الأمر في ظل الظروف التي تعيشها البلاد.

وأضاف: "لكني صممت أن هناك رسالة يجب إيصالها وهي الأمل بلبنان مهما كان ضئيلا، وتشجيعا للفن الراقي والرسم باليد واستمرار تحفيز جميع الفنانين اللبنانين وخصوصا الرسامين على الابداع في هذه الظروف".

وحول موقع الرسم، قال إنه اختار ساحة الشهداء بسبب رمزيتها وتاريخها، وأيضا لأنها في قلب العاصمة اللبنانية، مضيفا أن إضافة رسم العلم اللبناني إلى موسوعة "غينيس" كان يجب أن يحمل اسم العاصمة بيروت.

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