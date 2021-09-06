أمير قطر ووزير الداخلية السعودي يبحثان تطوير العلاقات

بحث أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني ووزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف تطوير العلاقات الثنائية والتعاون الأمني بين البلدين.

جاء ذلك لدى استقبال آل ثاني في مكتبه بالديوان الأميري في العاصمة الدوحة، اليوم الاثنين، وزير الداخلية السعودية والوفد المرافق له.

وقال الديوان الأميري في بيان إنه تم خلال اللقاء: "استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، والتعاون الأمني بين البلدين".

سمو الأمير المفدى يستقبل في مكتبه بالديوان الأميري، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق، بمناسبة زيارته للبلاد. https://t.co/1JqvG0PDfR pic.twitter.com/dOBVXdgWTm — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) September 6, 2021

وفي وقت سابق اليوم، بحث رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني ووزير الداخلية السعودي سبل تنمية العلاقات "في المجالات الأمنية والشرطية ومكافحة الإرهاب، كما تم مناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).

وكان الوزير بن نايف قد وصل إلى الدوحة مساء أمس الأول (السبت) في زيارة رسمية غير معلنة المدة.

وشهدت العلاقات بين السعودية وقطر تحسنا ملحوظا خلال الأشهر القليلة الماضية بعد التوقيع على "بيان العُلا" في القمة الخليجية التي أُقيمت في السعودية مطلع العام الجاري، والتي أنهت أكبر أزمة سياسية في تاريخ مجلس التعاون لدول الخليج العربي، استمرت منذ صيف 2017، عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر.