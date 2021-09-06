السعودية تعزي العراق بوفاة المرجع الديني محمد سعيد الحكيم

تقدمت المملكة العربية السعودية، بالتعازي إلى العراق، برحيل المرجع الديني محمد سعيد الحكيم، والذي توفي إثر أزمة قلبية عن عمر ناهز الـ85 عاما.

وقالت سفارة المملكة العربية السعودية في بغداد، في بيان لها، إنها "تقدم خالص التعازي والمواساة للشعب العراقي الشقيق برحيل المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم".

وأضافت: "ونبتهل إلى الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

تتقدم سفارة المملكة العربية السعودية بخالص التعازي والمواساة للشعب العراقي الشقيق برحيل المرجع الديني آية الله العظمى السيد (محمد سعيد الحكيم)

ونبتهل إلى الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيحَ جناته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون. — السفارة في بغداد (@KSAEmbassyIRAQ) September 4, 2021

​ويعتبر محمد سعيد الحكيم واحد من أربع مرجعيات بارزة في العراق، بعد المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، ويليه كل من المرجع الشيخ محمد اسحاق الفياض، والمرجع الشيخ بشير النجفي.

ولد في مدينة النجف الأشرف عام 1936 وهو نجل آية الله السيد محمد علي الحكيم وتتلمذ في شبابه على يده وعلى يد جده مرجع الطائفة الأكبر الإمام السيد محسن الطباطبائي الحكيم.

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