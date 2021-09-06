أحمد قذاف الدم يعلق على إطلاق سراح الساعدي القذافي والإصبيعي

أشاد أحمد قذاف الدم، اليوم الاثنين، بخطوة إطلاق سراح مجموعة من السجناء الليبيين، مشيرا إلى الساعدي القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ومدير مكتبه أحمد رمضان الإصبيعي.

وأعرب قذاف الدم، في تصريحات مع " قناة الحدث "، عن أمله أن تساهم هذه الخطوة في مساعي حلحلة الأزمة الليبية المستمرة منذ عشر سنوات، مطالبا بإطلاق أسرى آخرين يقبعون في السجون الليبية وعلى رأسهم رئيس جهازات المخابرات السابق عبد الله السنوسي.

وطالب ابن عم العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، باستعادة الآلاف من المهجرين الليبيين، معتبراً أن هاتين الخطوتين ستسهمان في الصلح بين الليبيين، والازدهار في ليبيا.

وأطلِق سراح الساعدي القذافي، والذي كان مسجوناً في العاصمة طرابلس منذ العام 2014، تنفيذاً لحكم قضائي يعود إلى سنوات، بحسب وزارة العدل الليبية.

كما أعلن المجلس الرئاسي الليبي، الإفراج عن عدد من السجناء السياسيين الليبيين، الذين انتهت مدة محكوميتهم، أو الذين لم تتم إدانتهم قضائيا، من بينهم أحمد رمضان الأصيبعي، الذي اعتبر بـ"قلم القذافي ومدير مكتبه الخاص".