قيس سعيد يشارك في إحياء ذكرى انبعاث سلك الحرس الوطني... صور

شارك رئيس الجمهورية، في تونس، قيس سعيّد، صباح اليوم، في إحياء الذكرى 65 لانبعاث سلك الحرس الوطني التونسي.

ووفقا لحساب رئاسة الجمهورية التونسية على فيسبوك"، أشرف سعيّد، 2021 بثكنة الحرس الوطني بالعوينة، على موكب إحياء الذكرى 65 لانبعاث سلك الحرس الوطني، بحضور المكلّفين بتسيير وزارة الداخلية وآمر الحرس الوطني وإطارات أمنية عليا.

وقال سعيد إنه حرص على المشاركة في إحياء هذه "الذكرى الخالدة اعترافا بالبطولات التاريخية لسلك الحرس الوطني وإنجازاته المميّزة التي تعدّت الجوانب الأمنية لتشمل قطاعات ومجالات تدخّل أخرى غير تقليدية".

وأكد سعيد على أن منتسبي سلك الحرس الوطني "مصدر فخر وإلهام لكلّ التونسيات والتونسيين"، وحث سعيد منتسبي الحرس الوطني "أن يكونوا قدوة في كل خطوة في الطريق التي خطّها الشعب التونسي".

وشدد على "وحدة الدولة وعلى أن السيادة فيها للشعب"، مشيرا إلى أنه سيتمّ التصدّي بالقانون لكل محاولات التسلل إلى الأسلاك الحيوية في الدولة وتوظيفها لخدمة مصالح جهات معيّنة وذلك حتى تظلّ هذه المرافق عمومية وطنية للجميع على قدم المساواة.

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