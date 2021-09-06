ابن زايد وابن سلمان يبحثان مسيرة العلاقات الأخوية وقضايا المنطقة

بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، مساء اليوم الاثنين، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، العلاقات الأخوية وقضايا المنطقة.

وقالت " وكالة الأنباء الإماراتية "، إنه "جرى خلال الاتصال بحث مسيرة العلاقات الأخوية الراسخة بين الإمارات والسعودية، واستعراض مجالات التعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزه وتطويره بما يخدم المصالح المشتركة".

وحسب الوكالة "ناقش الشيخ محمد بن زايد والأمير محمد بن سلمان عددا من القضايا والمستجدات في المنطقة وتبادلا وجهات النظر حولها".

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اجتمع في الرياض، في يوليو/ تموز الماضي، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي.

ورحب محمد بن سلمان، في بداية الاجتماع، بولي عهد أبو ظبي والوفد المرافق في زيارتهم للمملكة، فيما نقل الأخير تحيات الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات، إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون الثنائي وفرص دعمه وتطوره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وباتت العلاقات السعودية الإماراتية متوترة للغاية، في الأيام القليلة الماضية، حتى أن الجانبين لم يتفقا على كيفية اختتام المناقشات الخاصة، بين أعضاء منظمة "أوبك" وحلفائها حول إنتاج النفط.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن أشخاص مقربين من دوائر السلطة في الإمارات قولهم إن اجتماعا رسميا لوزراء النفط قد تأجل، فيما قال نظراؤهم السعوديون إنه تم إلغاء الاجتماع وليس تأجيله. وألقت المصادر السعودية باللوم على الإمارات في "نسف صفقة لزيادة الإنتاج" في وقت أدى فيه الطلب المتزايد بالفعل إلى ارتفاع أسعار النفط الخام بنسبة 50% هذا العام.

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