ولي العهد الأردني يزور وزيرا أسبق ويتلقى هدية... فيديو

أهدى الوزير الأسبق الدكتور عبدالرزاق النسور ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني عباءة عربية، بعد أن زاره في منزله.

ونشر حساب أردني تغريدة عن لقاء ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله في منزل عبدالرزاق النسور، تتضمن مقطع فيديو يُشاهد فيه ولي العهد وهو يرتدي العباءة التي تعتبر رمزا للعروبة والأصالة العربية والأردنية.

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وبحسب وسائل إعلام اطمأن ولي العهد خلال الزيارة على صحة النسور.