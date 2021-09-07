السيسي يتفقد عربات أول قطار مونوريل في مصر... فيديو

تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عربات قطار المونوريل، وذلك على هامش افتتاحه أعماله التطوير في ميناء الإسكندرية.

وكان مرافقا للرئيس المصري أثناء تفقده الوحدات المتحركة الجديدة من عربات المونوريل، وزير النقل المصري المهندس كامل الوزير، ورئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.

كما تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي العربات الجديدة الخاصة بمترو الأنفاق، التي أكد وزير النقل المصري أنها ستكون مزودة بشاشات على أعلى مستوى وإنترنت لاسلكي.

ووصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى ميناء الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، لتفقد أعمال التطوير في مرافقه، خاصة مستودعات التخزين الحديثة والأرصفة البحرية والمحطة اللوجستية متعددة الأغراض.

وفي شهر يوليو/ تموز الماضي، أعلن وزير النقل المصري المهندس كامل الوزير عن وصول أول قطار "مونوريل" إلى البلاد.

وأشار الوزير إلى أن أول قطار مونوريل وصل إلى الإسكندرية، على أن يصل المونوريل الثاني خلال شهر أغسطس/ آب المقبل، بحسب بيان رسمي.

كما لفت وزير النقل المصري إلى أنه سيكون هناك 3 قطارات "مونوريل" مع حلول شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، 2 في العاصمة الإدارية وقطار واحد في يوسف عباس.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أكد أهمية مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، التي تقيمها مصر منذ سنوات.

وتم توقيع عقد بين وزارة النقل وشركة "بومباردييه" لإنشاء مونوريل لربط القاهرة بكلٍ من العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، وذلك بإجمالي طول 96 كم، حيث يتضمن العقد الممتد لثلاثين سنة تنفيذ وتشغيل وصيانة خطوط المونوريل، بالإضافة إلى الإمداد بقطع الغيار وإجراء العمرات الجسيمة"، ويتضمن العقد الذي تم توقيعه توطين صناعة المونوريل في مصر، خاصة الجرارات والعربات.

وكان رئيس الهيئة القومية المصرية للأنفاق، اللواء عصام والي، صرح في وقت سابق لـموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "المرحلة الأولى من "مشروع "مونوريل" العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يقدر طوله بنحو 54 كم، ويتم تنفيذه على مرحلتين، ستكون جاهزة أمام الركاب في أواخر شهر مايو/ أيار عام 2022، وتنتهي المرحلة الثانية في فبراير/ شباط 2023".

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