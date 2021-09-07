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    الانتخابات البرلمانية في العراق

    الأمم المتحدة: 130 موظفا أمميا يشاركون في مراقبة الانتخابات العراقية المقبلة

    © Sputnik . Nazek Mohammed
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    أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق، اليوم الثلاثاء، مشاركة 130 مراقبا في الانتخابات المقبلة المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات لتفادي التزوير في الانتخابات.

    زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
    © AFP 2021 / HAIDAR HAMDANI
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    وقالت الممثلة الأممية جينين هينيس بلاسخارت، في مؤتمر صحفي، إن "عدد موظفي الأمم المتحدة خمسة أضعاف ما كانت عليه في الانتخابات السابقة"، مؤكدة أن "الحكومة جادة في إجراء الانتخابات في موعدها"، وذلك حسب "وكالة الأنباء العراقية- واع".

    وأضافت بلاسخارت أنه "لا يمكن تأجيل الانتخابات، أو التراجع عن موعدها وأن الأمم المتحدة مصممة على أن تكون الانتخابات قائمة"، مشددة على أن "الانتخابات خطوة هامة، والأهم بعدها تشكيل الحكومة".

    وأوضحت الممثلة الأممية أن الانتخابات هذه المرة ستكون مختلفة، ولا أحد يريد تكرار الأحداث الماضية، قائلة: "في عام 2019 خرجت احتجاجات وكانت مطالبهم الأساسية، هي انتخابات مبكرة، لذلك نريد انتخابات نزيهة معترف بها".

    وأشاد بلاسخارت، بمفوضية الانتخابات العراقية، مؤكدة أنها تجري عمليات وجهود من أجل الحد من التزوير.

    وقررت الحكومة العراقية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، تأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة لتكون في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بدلا من يونيو/ حزيران، بناء على اقتراح مفوضية الانتخابات.

    وصوت مجلس النواب العراقي، في 31 مارس/ آذار الماضي، لصالح حل المجلس قبل 3 أيام من موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر المقبل.

    وشهد العراق في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 احتجاجات شعبية واسعة اجتاحت العاصمة بغداد ومحافظات عدة في الوسط والجنوب احتجاجا على تردي الخدمات وانتشار الفساد وعدم توفر فرص العمل، وأدت هذه الاحتجاجات إلى استقالة الحكومة العراقية السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، بعد أن شهدت مقتل المئات من المحتجين وإصابة الآلاف.

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