السيسي يمازح طلاب الكلية البحرية بطرح سؤال عليهم... "مش هعمله حاجة"

مازح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، طلاب الكلية البحرية، وذلك أثناء تفقده أعمال التطوير في ميناء الإسكندرية البحري.

ووجه السيسي سؤالا للطلاب، وهو كم واحدا منهم يدخن، ولكن عندما لم يجبه أحد، قال الرئيس المصري: "ولا حد فيكم، بصراحة، مش هعمله حاجة"، بحسب فضائية "إكسترا نيوز" المصرية.

ثم ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي الطلبة بعدم التدخين والاهتمام بصحتهم وممارسة الرياضة.

الرئيس السيسي يمازح طلاب الكلية الحربية: كام واحد فيكم بيدخن؟ قولوا مش هعمل حاجة #eXtranews pic.twitter.com/KuGhokfRSE — eXtra news (@Extranewstv) September 7, 2021

واستمع السيسي إلى عدد من طلاب الكلية البحرية عما استفادوه من خلال دراستهم من تنمية العنصر البشري.

من ناحية أخرى، شدد الرئيس المصري على هامش افتتاحه أعمال التطوير في ميناء الإسكندرية البحري على عدم قبول مصر استيراد أي بضائع إلا طبقا للمعايير الأوروبية، التي لا تتلف بعد مرور أسبوعين من شرائها، وذلك لكي يطمئن المصريين مما يشترونه.

وبين أن الحكومة المصرية تمنح فرصة حاليا للمستثمرين من أجل التعاقد على بضائع بالمعايير والشروط الأوروبية.

ووصل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى ميناء الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، لتفقد أعمال التطوير في مرافقه، خاصة مستودعات التخزين الحديثة والأرصفة البحرية والمحطة اللوجستية متعددة الأغراض.

كما تفقد السيسي في ميناء الإسكندرية البحرية عربات أول قطار مونوريل في مصر، وكان برفقته وزير النقل المصري، المهندس كامل الوزير، ورئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي.

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