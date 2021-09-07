السعودية تعلن إجراءات جديدة بخصوص تصاريح أداء العمرة والصلاة في الروضة

حددت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الثلاثاء، المدة الفاصلة لتصاريح العمرة والصلاة بالروضة الشريفة.

وأكدت وزارة الحج والعمرة، في بيانها، "عدم إمكانية أداء العمرة أو الصلاة في المسجد الحرام، أو الصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي أو زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، دون وجود تصاريح فعالة للمستفيد من خلال تطبيق اعتمرنا"، وذلك حسب " صحيفة عكاظ " السعودية.

وقالت، إن "تطبيق "اعتمرنا" لا يسمح بحجز أكثر من تصريح في الوقت نفسه، مع مراعاة المدة اللازمة بين كل تصريح وآخر، مؤكدة أنه تم تحديد المدة الزمنية لتصاريح العمرة بـ15 يوماً بين كل تصريح وآخر، والصلاة في الروضة الشريفة بـ30 يوماً.

وأضافت أنه "لا يمكن حجز الصلوات في المسجد الحرام لأكثر من يوم في الوقت نفسه".

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية أطلقت تطبيق "اعتمرنا" لتمكين الراغبين في أداء العمرة والزيارة من طلب إصدار تصاريح للدخول إلى الحرمين الشريفين لأداء العمرة والزيارة والصلوات.

وتأتي عملية التطبيق الإلكترونية السعودية الجديدة لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة تحقق الإجراءات والضوابط الاحترازية الصحية والتنظيمية بالتكامل مع "تطبيق توكلنا" للتحقق من سلامة الحالة الصحية لطالب التصريح.

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