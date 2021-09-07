الأردن يطالب بالحفاظ على التهدئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إنه من المهم الحفاظ على التهدئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد الوزير، اليوم الثلاثاء، حسبما نقلت عنه قناة المملكة الأردنية، أهمية وقف كافة النشاطات "الاستيطانية واحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس".

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يؤكد أهمية الحفاظ على التهدئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ووقف كافة النشاطات الاستيطانية واحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في #القدس #عاجل #هنا_المملكة — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) September 7, 2021

وتأتي تصريحات الصفدي بعد يوم واحد من هروب 6 أسرى فلسطينين من أحد السجون الإسرائيلية والذي يوصف بأنه الأكثر تحصينا.

وقالت قناة "كان" الرسمية إن الجيش الإسرائيلي استدعى سريتين مقاتلتين ومثلهما من الوحدات الخاصة للمساعدة في ملاحقة الأسرى الذين فروا من سجن جلبوع، بما في ذلك باستخدام المروحيات.

وكان مزارعون إسرائيليون يعلمون في الحقول المجاورة للسجن قد رأوا أشخاصا اعتقدوا أنهم لصوص واتصلوا بالشرطة.