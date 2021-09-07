السيسي يصدق على قانون جديد بشأن الأعمال الخيرية

صدق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، على قانون خاص بالأعمال الخيرية.

وقرر السيسي التصديق على قانون يحمل رقم 145 لعام 2021 بإنشاء صندوق الوقف الخيري، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.

ويهدف الصندوق إلى تشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال البر.

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حضر يوم الأحد الماضي احتفالية "أبواب الخير" في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال السيسي خلال كلمة له بالاحتفالية إنه طلب من رئيس الحكومة مصطفى مدبولي البحث عن موارد لجمع أموال أكثر لصندوق "تحيا مصر".

وأشار السيسي إلى أنه لم يتم حتى الآن تحقيق هدف صندوق "تحيا مصر" بجمع 100 مليار جنيه، وقال: "الـ 100 مليار لسه ما جوش لغاية دلوقتي، وقلت للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، شوف وسيلة أخرى تضيف للصندوق أكتر من كده نحشدها في ظل الظروف التي تمر بها مصر".

وخاطب السيسي الحضور، قائلا: "أنتم شايفين الجهد وقد إيه محتاجين نساعد الناس ونطور أكتر من كده"، لافتا إلى أن الصندوق دخل في "موضوع الإسكان وحاولنا نحقق نجاح واتكلمنا في المبادارت الصحية وممكن الصندوق يحق نجاح فيها، والغارمين والغارمات بالمساهمة مع منظمات المجتمع المدني وأطفال بلا مأوى"، مؤكدا: "كل ما يكون قدرتنا المالية كبيرة كل ما ما هنعمل أكتر".

وشكر الرئيس السيسي كل من أسهم في فعالية أبواب الخير، لافتا إلى أنه "قد إيه وصل للناس وهو جهد منظم جدا ومخلص جدا وكبير".

يشار إلى أن بسام راضى، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، كان قد صرح بأن احتفالية "أبواب الخير" يتم تنظيمها من خلال صندوق "تحيا مصر" ووزارة التضامن الاجتماعي، وتاتي بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الخيري.

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