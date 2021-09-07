التعليم السعودية تعدد مزايا المقررات الإلكترونية ومنصة "مدرستي"

ذكرت وزارة التعليم السعودية، اليوم الثلاثاء، أن المقررات الإلكترونية للمناهج الدراسية الجديدة والمطروحة على منصة "مدرستي"، هي عبارة عن أسلوب تفاعلي وتشويقي بهدف تعزيز جودة التعليم في المملكة.

ونشرت الوزارة على صفحتها الرسمية على "تويتر"، تغريدة جديدة لها، مساء اليوم الثلاثاء، أفادت من خلالها بأن المقررات الإلكترونية هي مناهج جديدة في المملكة، بصيغة إلكترونية تفاعلية، وبطريقة جذابة وشيقة، عبر منصة "مدرستي".

#فيديو |#المقررات_الإلكترونية للمناهج الدراسية الجديدة في #منصة_مدرستي.. أسلوب تشويقي وتفاعلي لتعزيز جودة التعليم، وتحسين نواتج التعلّم. pic.twitter.com/UW9G07yIcy — وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) September 7, 2021

وأكدت الوزارة أن المنصة تهدف إلى رفع جودة التعليم وتحسين نواتج التعلم في البلاد، مع تعزيز دوافع التعلم بالوسائط المتعددة، مع وجوب توفير تجربة تعليمية جيدة ترمي إلى تحقيق تكافؤ فرص الحصول على التعليم، في وقت عدَّدت الوزارة المواد الدراسية المطروحة على المنصة.

وتشمل تلك المواد المهارات الرقمية، والدفاع عن النفس، والمهارات الحياتية والأسرية، واللغة الإنجليزية، التربية البدنية، فيما تحتوي عناصر المقرر الدراسي الإلكتروني على فيديوهات وإنفوجرافيك وموشن جرافيك، وأنشطة تفاعليّة، مع وجود ملخصات دروس واجبات.

وتتعدد مميزات المقررات السعودية الإلكترونية، ما بين مرونة الاستخدام في أي وقت ومكان، وتنمية مهارات القرن الـ21، مع مساعدة أولياء الأمور في متابعة التحصيل الدراسي لأبنائهم، بالإضافة إلى مساعدة المعلم في توثيق تفاعل الطالب ومتابعة تحصيله.

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