إعلام: إسرائيل تفتح تحقيقا موسعا مع مسؤولي سجن جلبوع بعد هروب الأسرى الفلسطينيين الستة.. فيديو

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن السلطات الإسرائيلية قررت فتح تحقيق موسع مع مسؤولي سجن جلبوع على خلفية هروب الأسرى الفلسطينيين الستة.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية كان، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم استدعاء كبار المسؤولين في سجن جلبوع للتحقيق معهم بعدما نجح 6 من الأسرى الفلسطينيين في الهروب من السجن الإسرائيلي، الذي يقع بالقرب من قرية بيسان بالضفة الغربية، فجر أمس الإثنين.

מחדל האבטחה: בכירי כלא גלבוע יזומנו ליחידה הארצית לחקירות סוהרים. בשלב זה חוקרי היחידה צפויים לגבות מהם עדות פתוחה, מאחר שאין כעת חשד מוצק לסיוע מבפנים שקיבלו המחבלים הנמלטים. עד כה העידו בפני חוקרי היחידה 14 סוהרים@moyshis pic.twitter.com/1Vkwf2rhC8 — כאן חדשות (@kann_news) September 7, 2021

وجاء فتح تحقيق مع المسؤولين في السجن الإسرائيلي بعد التحقيق الموسع مع أكثر من 14 حارس يعملون في السجن نفسه "جلبوع"، حيث تشتبه وحدة التحقيقات الإسرائيلية في تورط سجانين في مساعدة الأسرى الفلسطينيين على الهرب.

وكانت القناة العبرية الـ12، قد ذكرت في وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء، أن الشرطة الإسرائيلية ألقت القبض على 3 فلسطينيين مشتبه بهم في إحدى القرى بشمال البلاد، ليسوا من السجناء الهاربين، ولكن يبدو أنهم ساعدوهم في عملية الهروب من السجن الإسرائيلي.

המצוד אחר המחבלים | מקורות פלסטיניים מדווחים כי 3 תושבי כפר נאעורה שבעמק יזרעאל - עובדי מאפייה בכפר - נעצרו בחשד שסייעו לאסירים הנמלטים

כתב מכאן ראיד עאמר מדווח מהכפר pic.twitter.com/EgM9q7RuvU — כאן חדשות (@kann_news) September 7, 2021

وأفادت القناة بأن الشرطة والجيش الإسرائيليين يقومان بحركة نشطة جدا في المنطقة المحيطة بسجن جلبوع، خاصة المنطقة الشمالية للبلاد، في وقت عززت من نشر المزيد من القوات الإضافية الشرطية والجيش في وقت واحد، بهدف حراسة المعابد ومناطق الترفية والمتنزهات العامة.

ويذكر أن الأسرى الستى بدوءا حفر النفق الذي يبلغ طوله نحو 25 مترا قبل عام من الهروب باستخدام ملعقة معدنية، على ما تكشفه التحقيقات الأولية لإدارة السجن، التي تشير إلى أن عددا محددا من السجناء الفلسطينيين كانوا على علم بالخطة.

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